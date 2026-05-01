Росія заборонила ввезення терміналів Starlink

Заборона стосується обладнання без дозволу на частоти, а Starlink у РФ раніше завозили нелегально через треті країни.

Російський уряд ухвалив рішення про заборону ввезення до країни іноземних супутникових терміналів, зокрема системи Starlink. Відповідний документ підписали 29 квітня.

У постанові зазначено, що відтепер заборонено імпорт "радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об'єктів зв'язку", якщо вони не мають дозволу державної комісії з радіочастот. Під ці критерії підпадають супутникові термінали, вироблені американською компанією SpaceX, заснованою Ілоном Маском.

Starlink на фронті

Система Starlink активно використовується українськими військовими для зв’язку на фронті у війні проти РФ. Водночас відомо, що російські підрозділи також застосовували ці термінали, які потрапляли до країни нелегально через треті держави. У лютому значна частина таких пристроїв на фронті перестала працювати.

На тлі цього Росія продовжує розвивати власні альтернативи. Зокрема, у березні було виведено на орбіту супутники системи "Рассвет", яку в РФ позиціонують як аналог Starlink.

Водночас ЗМІ пишуть, що російські окупанти продовжують користуватися інтернетом на фронті завдяки Starlink, попри блокування терміналів. Журналісти видання "Верстка" провели розслідування, щоб з'ясувати, як термінали потрапляють до ворога.

Журналістам вдалося з'ясувати, що спочатку громадяни України реєструють термінали на себе, а потім поштою відправляють Starlink іншій людині в межах країни для подальшого переправлення до Москви через треті країни.

Вас також можуть зацікавити новини: