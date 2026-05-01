Не треба благати Кремль: Каллас назвала мету, якої має домагатися ЄС

Росія затягує переговори щодо України, і Європі не слід ганьбитися, "будучи ініціатором переговорів".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас порадила європейським лідерам не ставити себе у вразливе становище, заявивши, що вони не повинні "принижуватися", благаючи Москву про переговори.

"Досі ми бачили, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі. Ми не повинні ганьбитися, будучи ініціаторами переговорів. Знаєте, ми благаємо вас поговорити з нами", - сказала Каллас після зустрічі міністрів країн Північної Європи та Балтії, пише Politico.

Натомість, за словами Каллас, мета має полягати в тому, щоб позбавити Кремль "удаваності в переговорах і підштовхнути до реальних переговорів".

Видання зазначило, що її заява пролунала на тлі посилення тиску ЄС на Москву за кількома напрямками. Зокрема, лідери нарешті розблокували кредит на суму 90 млрд євро для України, а також схвалили 20-й пакет санкцій, спрямований проти російських банків. Видання вважає, що ці дії мали на меті показати, що Європа, як і раніше, здатна діяти рішуче та підтримувати Україну.

Що робить Москва

Тим часом Кремль пропонує обмежене перемир'я в День Перемоги, скорочуючи масштаби параду 9 травня вперше за 20 років, що є ознакою напруженості після місяців втрат і українських ударів углиб Росії.

Оборона Європи

Водночас Європа змушена переосмислити свою оборону. Каллас попередила, що РФ "готує збройні сили до довгострокової конфронтації із Заходом" і що "прояв слабкості лише провокує агресію".

У зв'язку з цим "повернення до колишнього стану справ із Росією неможливе", – висловила думку Каллас.

Переговори щодо України

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявляла, що РФ отримує більше за столом переговорів, ніж досягає на фронті, і в цьому полягає найбільша загроза.

За її словами, РФ "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 млн жертв, проте продовжує висувати нереалістичні вимоги під час переговорів.

Однак, з початку війни США проти Ірану, переговори щодо України зупинилися. Хоча зовсім недавно Туреччина пропонувала провести у себе зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

