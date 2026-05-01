Морські піхотинці США не можуть покладатися на армію в питаннях ПРО і готують власне рішення, – TWZ

Морська піхота діє автономно та швидко переміщується, а отже потребує власної, більш гнучкої системи протиракетної оборони.

Корпус морської піхоти США почав сумніватися в тому, що армійські системи протиракетної оборони зможуть ефективно прикривати їхні підрозділи. В результаті морпіхи розглядають варіант створення власних засобів захисту від балістичних загроз – незважаючи на те, що такі системи вже зараз у дефіциті на світовому ринку, пише TWZ.

Як зазначає видання Defense Express, проблема особливо загострилася на тлі останніх конфліктів, де стало очевидно: існуючих можливостей армії може не вистачити для прикриття мобільних експедиційних сил. Морська піхота діє автономно і швидко переміщується, а отже потребує власної, більш гнучкої, системи ПРО, а не залежності від стаціонарних або обмежено мобільних комплексів.

На даний момент у американських морських піхотинців фактично немає повноцінного захисту від балістичних ракет: у їхньому розпорядженні залишаються системи ближнього радіусу на кшталт Stinger і Avenger, а також перспективний комплекс MRIC (аналог Залізного купола), який не розрахований на перехоплення класичних балістичних цілей. Тому увага неминуче зміщується на більш потужні рішення – такі як Patriot або THAAD, йдеться в публікації.

Однак тут виникає ключова проблема: навіть для вже розгорнутих систем не вистачає перехоплювачів. Ракети типу PAC-3 MSE виробляються обмеженими темпами і користуються попитом одразу декількома видами збройних сил США, а також союзниками. Поява нового великого замовника в особі морської піхоти може ще сильніше загострити дефіцит, пише видання.

Як альтернативи розглядаються й іноземні рішення, наприклад південнокорейський комплекс KM-SAM II, який уже демонстрував здатність перехоплювати балістичні цілі. Але в будь-якому разі ситуація вказує на глибшу кризу: попит на сучасні протиракетні засоби стрімко зростає, а можливості їхнього виробництва поки що не встигають за новими загрозами.

У березні повідомлялося, що підрозділи морської піхоти США шукають новий елемент захисту від сучасних безпілотників, оснащених тепловізорами. Так, у підрозділах вивчають український досвід "шапки-невидимки" для захисту на полі бою.

Раніше на тлі загострення ситуації в Ірані зазначалося, що США направили на Близький Схід підрозділи морської піхоти для можливої наземної операції із захоплення ізраїльського острова Харг, який є основним економічним хабом країни.

