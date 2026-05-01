Ера тостерів закінчилася: чому популярний пристрій масово викидають із кухонь

Звичний девайс стає ознакою минулого, поступаючись місцем революційним технологіям.

Звичний для багатьох ритуал приготування грінок у класичному тостері стає історією. Сучасні господарі все частіше відправляють цей прилад на далекі полиці або взагалі на смітник, пише видання Newsweek.ro.

Як йдеться у матеріалі, головний ворог тостера сьогодні – це кожен вільний сантиметр стільниці. У сучасних квартирах, особливо з відкритим плануванням, захаращувати кухню десятком різних приладів вважається поганим тоном. На зміну прийшла філософія "один замість трьох". Навіщо тримати окрему коробку лише для хліба, якщо існують ростерні печі та аерофритюрниці? Ці гаджети не просто смажать грінки – вони запікають, розігрівають і готують повноцінні обіди, займаючи те саме місце.

Виявляється, звичний тостер програє навіть у якості. Ростерні печі завдяки верхнім та нижнім нагрівальним елементам забезпечують ідеально рівномірне просмажування. Ба більше, через прозоре скло ви можете особисто контролювати ступінь "рум'яності", чого не скажеш про закриті слоти класичного приладу. А в аерофритюрницях швидка циркуляція гарячого повітря створює ту саму омріяну хрустку скоринку взагалі без використання олії.

Цікаво, що попри "вигнання" з дизайнерських кухонь, світовий ринок тостерів все ще інерційно росте – до 2025 року його вартість сягає близько 4,27 мільярда доларів. Проте експерти з організації простору та провідні дизайнери непохитні: виправдати присутність такого "вузькопрофільного" гостя на сучасній кухні стає дедалі важче.

Естетика, функціональність та ефективність тепер ідуть пліч-о-пліч. Класичний тостер, можливо, не зникне з прилавків магазинів завтра, але він остаточно втратив статус "короля сніданків".

Раніше УНІАН писав про звички, які руйнують ваші труби. Сантехніки розповіли, чому забивається раковина на кухні. Вони попереджають, що жир - це найгірша речовина, яку можна виливати в каналізацію. Як тільки він охолоне, він прилипає до внутрішніх стінок каналізації й твердне. З часом цей затверділий жир зменшує діаметр каналізаційної труби.

Вас також можуть зацікавити новини: