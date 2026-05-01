Мобілізація та війна - це вкрай непопулярно, але є інструменти заохотити людей, - Подоляк

За його словами, люди мають розуміти, що буде компенсація.

ТЦК сьогодні одночасно вирішують проблему мобілізації, яка дуже необхідна державі, а з іншого боку – створюють негативний емоційний фон. Головним інструментом заохочення людей до служби має стати фінансова мотивація. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є розуміння, що ТЦК в такому вигляді, вони одночасно вирішують важливу проблему мобілізації", - сказав Подоляк.

За його словами, все негативно виглядатиме до моменту поки ми не зрозуміємо дві речі: війна - це непопулярно, мобілізація - це вкрай непопулярно.

"Але кожен інцидент треба розбирати окремо, і було б бажано, щоб правоохоронні органи все ж таки розібрали, вийшли і сказали. Друга складова дуже важлива. Все це непопулярно, але працює тільки одна технологія - фінансування. Тобто людям маємо давати великі соціальні гарантії, хто рекрутується, виплати мають бути швидкими і великими. Люди мають розуміти, що так, це непопулярно, але я розумію, що я буду мати компенсації, сім'я буде мати компенсації. Тільки по цьому шляху треба йти", - пояснив він.

Робота ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, українці часто скаржаться на те, що співробітники ТЦК забирають телефони громадян, яких утримують в приміщеннях центрів та позбавляють можливості зв’язатися з рідними чи юристом.

Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко зауважив, що відповідно до українських законів ніхто не може обмежити право людини на допомогу адвоката, навіть в умовах воєнного стану. Тож в теорії співробітники ТЦК зобов’язані пропустити адвоката до громадянина, який вже перебуває у цьому приміщенні.

За його словами, з точки зору закону недопуск адвоката до клієнта, це правопорушення, і може вести за собою кримінальну відповідальність. Проте усталена практика в центрах комплектування наразі – не пускати адвоката за жодних обставин.

Ще однією проблемою є той факт, що співробітники ТЦК часто вилучають смартфон у громадян, доставлених в центр комплектування. Саме тому про всяк випадок варто заздалегідь укласти угоду на надання правозахисних послуг з адвокатом, аби він міг одразу приступити до захисту свого клієнта за дзвінком від родичів військовозобов'язаного.

