Трамп пояснив, чому війна в Ірані досі триває: згадав і про Україну

Американський лідер знову дорікнув країнам НАТО у тому, що вони не долучилися до війни з Іраном.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із новими заявами щодо подій на Близькому Сході. Говорячи про причини того, що війну в Ірані досі не завершено, він згадав і про Україну.

Під час спілкування з пресою в Овальному Кабінеті американський лідер наголосив, що європейські країни-члени НАТО відмовилися взяти участь у кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, Вашингтону "нічим не допомогла" Італія.

"Іспанія була жахлива. НАТО теж. Вони займалися Україною і створили там повний розбрат. Ми їм допомагали з України, хоч ми на відстані океану. І Байден дав їм 350 мільярдів. Це причина, чому війна триває. Але коли вони були нам потрібні – їх не було", – додав Трамп.

Президент США зауважив, що розглядає можливість скорочення присутності американських військ не лише в Німеччині, а й в інших країнах Європи.

Інші заяви Трампа

Раніше президент США різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його слова про війну на Близькому Сході. На думку Трампа, німецький політик виявився "надзвичайно неефективним" у питанні війни в Україні.

Американський лідер також заявив, що Путін вже нібито був готовий завершити війну проти України, але йому завадили деякі люди. За словами Трампа, у нещодавній розмові він запропонував Путіну оголосити часткове перемир’я.

Вас також можуть зацікавити новини: