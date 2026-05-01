'Поводилися жахливо': Трамп погрожує вивести війська ще з двох європейських країн

Раніше Трамп пригрозив вивести війська з Німеччини.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ не тільки з Німеччини, але й ще з двох країн Європи – Італії та Іспанії – як покарання за відсутність підтримки США у війні в Ірані. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Так, на запитання журналіста, чи розглядає він виведення американських військ з Італії та Іспанії, Трамп відповів: "Можливо… Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо".

При цьому Трамп заявив, що рішення про скорочення присутності в Європі може бути прийнято вже найближчим часом.

Раніше Трамп заявив, що Америка переглядає чисельність своїх військ у Німеччині і найближчим часом ухвалить рішення про можливе їх скорочення.

Згідно з даними Міністерства оборони США, станом на грудень 2025 року на закордонних базах США в Європі перебувало близько 68 тисяч військовослужбовців. Більше половини з них – близько 36 400 – дислокуються в Німеччині.

Трамп конфліктує з Європою

На початку цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що американські переговорники зазнають "приниження" з боку керівництва Ірану, адже переговори то припиняються, то поновлюються, то затягуються, тому немає жодних ознак того, що конфлікт наближається до кінця. Трамп відповів Мерцу, підкресливши, що той "не знає, про що говорить". Він також порадив Мерцу приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною і наведенню порядку у своїй країні.

Також раніше ЗМІ писали, що в Пентагоні обговорюють варіанти покарання союзників по НАТО, які, на думку США, не підтримали американські операції в Ірані. Серед них – можливе усунення Іспанії від альянсу та перегляд позиції США щодо претензій Великобританії на Фолклендські острови.

Вас також можуть зацікавити новини: