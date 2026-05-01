Франція не справляється із напливом добровольців: в армії не вистачає місць

При цьому відбір залишається жорстким – пріоритет надається кандидатам із технічними навичками.

У Франції армія не встигає приймати всіх бажаючих служити. Нова програма добровільної служби, запущена у 2026 році, викликала різкий сплеск інтересу серед молоді: кількість заявок з перших днів перевищила кількість доступних місць.

За даними Le Figaro, лише в одному з напрямків – авіації – близько 800 кандидатів подали заявки при наявності приблизно 600 місць. Загалом програма розрахована на кілька тисяч добровольців, проте вже зараз очевидно, що конкурс буде високим. При цьому відбір залишається жорстким: пріоритет отримують кандидати з технічними навичками – зокрема, в IT, мовах та роботі з безпілотниками.

За словами генерала Арно Гужона, підрозділи отримали понад 2300 заявок від молоді, тоді як на 2026 рік передбачено лише 1800 місць. Наразі близько 1600 кандидатів очікують на проходження відбору, ще 260 вже отримали направлення.

Приблизно 22% заявників становлять жінки. Подати заявку могли молоді люди віком від 18 до 25 років – до липня, щоб розпочати службу в період з вересня по листопад. Служба триватиме 10 місяців і проходитиме як на материковій частині Франції, так і на заморських територіях.

Експерти пов'язують такий ажіотаж із погіршенням безпеки в Європі та зростанням інтересу до військової служби. Влада Франції розглядає цю тенденцію як сигнал до перегляду масштабів програми: за загального кадрового дефіциту в арміях ЄС країна зіткнулася зі зворотньою проблемою – надлишком мотивованих кандидатів.

У 2026 році збройні сили Франції планують прийняти на службу 3000 осіб: 1800 – у сухопутні війська, по 600 – у повітряно-космічні сили та військово-морський флот. Надалі масштаби програми мають збільшитися: до 4000 у 2027 році, 10 000 – у 2030-му і до 42 500 – до 2035 року.

Ситуація з добровольцями у Британії

Велика Британія йде тим самим шляхом, запускаючи формат короткострокової служби для молоді – так званий "gap year" (рік відстрочки, – ред.), який можна пройти до вступу до університету. По суті, це спроба поєднати військову підготовку з паузою в освіті та надати молодим людям практичний досвід.

Програма охоплює всі ключові види збройних сил – від сухопутних до флоту та авіації – і передбачає не тільки службу, а й навчання з оплатою. Таким чином, учасники отримують не просто "рік в армії", а набір навичок, які можуть стати в нагоді як у військовій, так і в цивільній кар’єрі.

Старт заплановано на 2026 рік з обмеженим набором – близько 150 осіб, однак у разі високого інтересу масштаб можуть збільшити більш ніж у шість разів. Фінансові умови порівнянні зі звичайною службою: мова йде приблизно про 30 тисяч євро на рік. При цьому сама ідея не нова – Лондон багато в чому спирається на досвід Австралії, де подібна модель вже давно довела свою ефективність.

Оборонні можливості Європи

Слід зазначити, що в разі розформування НАТО, Велика Британія та Франція очолять "Коаліцію бажаючих", щоб взяти на себе відповідальність за оборону Європи без допомоги Сполучених Штатів, заявив ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. За його словами, в Європі назріла необхідність формування нової архітектури безпеки.

Наприкінці березня цього року вперше всі 32 країни-члени НАТО змогли збільшити видатки на оборону до 2% ВВП, згідно з офіційними даними. Як нагадав генсек Альянсу Марк Рютте, у 2025 році на саміті в Гаазі союзники погодилися збільшити оборонні інвестиції до 5% ВВП протягом 10 років.

