Зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця дорослої тварини.

Вчені зафіксували, як в Антарктиці кит змагався у швидкості з українським криголамом "Ноосфера".

"З борту "Ноосфери" вдалося зняти унікальне відео: як горбатий кит грає наввипередки з судном. Воно саме йшло протокою Пенола в Антарктиці (це район нашої станції "Академік Вернадський")", - розповіли у Національному антарктичному центрі України.

За пропорціями тіла вчені визначили, що цей кит – ще підліток. Тож десь неподалік мала бути також його матір. Йдеться, що загалом дитинчата харчуються маминим молоком до року, але вже через шість місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини (криль).

Вчені розповідають, що свою назву горбані отримали через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця.

Дорослий горбатий кит має довжину до 18 метрів, а вагу – до 40 тонн. Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця цієї тварини.

Горбані мають багато видів активності біля поверхні води, зокрема, чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються у групи.

Тварини в Антарктиці - деталі

В Антарктиці українські вчені знайшли гніздо пінгвінів у незвичайно високій "точці" - на висоті 295 метрів над рівнем моря. Зокрема, "подружжя" субантарктичних пінгвінів з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ. Він розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський". Раніше найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно – більше шансів на успішне виведення потомства. Але чому деякі чорно-білі пташки забираються аж на такі височини – вчені поки не мають логічного пояснення.

Вас також можуть зацікавити новини: