PFAS були виявлені в більшості досліджених паперових і бамбукових соломинках. Вони набули широкого поширення після відмови від пластикових трубочок в останні роки.

Паперові соломинки вважаються "екологічно чистими" у порівнянні з їх пластиковими аналогами, які стали забороняти до використання в багатьох країнах в останні роки. Однак європейські дослідники з'ясували, що такі трубочки містять токсичні хімічні речовини, які можуть становити небезпеку для людей, дикої природи і навколишнього середовища, пише Sky News.

У дослідженні були проаналізовані соломинки, виготовлені з різних матеріалів із магазинів і ресторанів. Результати показали, що більшість перевірених паперових та бамбукових трубочок (18 із 20 марок) виявили полі- та перфторалкільні речовини (PFAS), які є довговічними та з часом потенційно руйнівними для здоров'я людини.

При цьому частота виявлення в пластикових і скляних трубочках була нижчою. Слідів PFAS не було виявлено в жодній із перевірених сталевих соломинок.

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Концентрація PFAS у соломинках в цілому виявилася низькою, а оскільки вони використовується рідко, бельгійські дослідники заявили, що такі трубочки являють собою обмежений ризик для здоров'я людини. Однак вони попередили, що хімічні речовини можуть накопичуватися в організмі протягом багатьох років. Однак, у цьому дослідженні не розглядалося, чи просочувалися PFAS із соломинок в рідини.

PFAS активно використовуються в таких речах, як верхній одяг й антипригарні каструлі, оскільки вони є стійкими до води, тепла та плям. Відзначається, що найбільш поширений PFAS, перфтороктанова кислота (PFOA), заборонений в усьому світі з 2020 року.

Ці хімічні речовини були пов'язані з низкою проблем зі здоров'ям, включаючи нижчу реакцію на вакцини, меншу вагу при народженні, захворювання щитовидної залози, підвищення рівня холестерину, пошкодження печінки, рак нирок і рак яєчок.

Присутність PFAS у масі паперових трубочок пояснюється тим, що в деяких випадках вони використовувалися в якості водовідштовхувального покриття, додали дослідники.

Доктор Тімо Гроффен із Університету Антверпена сказав, що дослідники хотіли з'ясувати, чи міститься PFAS у соломинках рослинного походження, що продаються в Бельгії, після того, як вони були виявлені в соломинках, що продаються в США.

Після висновків він виступив за використання сталевих трубочок для пиття, але також порадив "взагалі уникати використання соломинок".

"Соломинки, виготовлені з рослинних матеріалів, таких як папір та бамбук, часто рекламуються як більш екологічно чисті, ніж трубочки, виготовлені з пластику. Однак наявність PFAS у цих соломинках означає, що це не обов'язково так", - додав Гроффен.

Заборона на пластиковий посуд - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році в країнах Євросоюзу набула чинності заборона на продаж одноразових пластикових товарів - ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування і тримання надувних кульок. Також заборонені тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі або біорозкладаного пластику і одноразовий посуд з паперу, яка містить пластиковий шар або покритий пластиковою плівкою.

В Україні з 2022 року в Україні також набула чинності заборона на розповсюдження пластикових пакетів. Також в Україні підготували законопроект, що передбачає заборону значної частини виробів із пластику, в тому числі посуд і соломинки для напоїв.

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