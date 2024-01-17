Зараз велетні полюють на рибу на водоймах заповідника.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) з’явився дуже рідкісний, червонокнижний птах - кучерявий пелікан.

За словами співробітника нацпарку, доктора біологічних наук Івана Русєва, наразі на території заповідника, вздовж узбережжя лиманів, можна побачити, як після потужного зимового шторму пересуваються неймовірні зграї птахів.

"На акваторіях Тузлівських лиманів зараз з'явилися кучеряві пелікани. Їх чисельність на Кордоні "Тузлівська Амазонія" зараз невелика - декілька особин. Кучерявий пелікан на відміну від рожевого пелікана може переносити температури біля 0 °C. Його розмах крил близько 320 см", - розповів Русєв.

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Науковець наголошує, що цей птах - дуже рідкісний, занесений до Червоного списку МСОП (статус – вразливий), Європейського червоного списку, Червоної книги України (статус - що зникає), охороняється Бонською та Бернською конвенціями, Конвенцією CITIES та Угодою AEWA.

"Кучерявий пелікан полює на рибу поодинці, так і невеличкими групами. Склад харчування залежить майже цілком від наявності придатних для нього видів риб. На майже прісноводних водоймах нацпарку – Малому Сасику, Джантшейскому - пелікани зараз на деяких ополонках споживають плотву, краснопірку, карася, короп", - каже Русєв.

Розмір риб, які ловлять пелікани, сягає 30 сантиметрів. Харчуватись пелікани можуть на значній акваторії та за день, в залежності від сезону, кочують на відстань до 50 кілометрів.

"Пелікани, як і багато інших птахів дуже страждають від гулу шахедів і потужного шуму, який їх супроводжує", - констатує вчений.

Новини з "Тузлівських лиманів"

Як повідомляв УНІАН, Рівень води в акваторії "Тузлівських лиманів" на початку січня 2024 року суттєво піднявся, але 8 січня прийшов потужний зимовий шторм.

Нещодавно у національному природному парку "Тузлівські лимани", взимку, під час війни, шторм застав тендітних птахів - світлокрилих крячків. Два десятки птахів "застрягли" на Тузлівських лиманах через негоду. Подальша доля птахів була не дуже оптимістична, оскільки добувати їжу, переважно комах, зараз практично неможливо. Крячкам залишається тільки сідати на берег та шукати мотиль, який може викинути хвилі, але це можливе лише, коли немає морозу.

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