Понад 20 годин у повітрі: Qantas запускає найдовший у світі безпосадковий авіарейс

Якщо ви коли-небудь летіли з Лондона до Австралії, то добре знаєте про обов’язкову зупинку для дозаправки, яка традиційно є частиною таких далекомагістральних маршрутів. Однак незабаром це може залишитися в минулому, адже австралійська авіакомпанія Qantas готується протестувати рекордний безпосадковий рейс, який стане найдовшим комерційним перельотом у світі, повідомляє Express.

Йдеться, що у 2027 році перший випробувальний рейс нового літака Qantas A350-1000ULR має здійснити безпосадкову подорож із головною метою – подолати маршрут у найкоротший можливий час. Для досвідчених мандрівників це може виглядати як здійснення давньої мрії, тоді як інші, ймовірно, надаватимуть перевагу традиційним рейсам із пересадкою, які дозволяють вийти з літака, розім’ятися та перепочити.

Запуск нового маршруту вже викликав значний інтерес серед пасажирів: йдеться про приблизно 22 години безперервного перебування в повітрі, пише Mirror.

Відео дня

Нові прямі маршрути мають з’єднати Сідней із Лондоном та Нью-Йорком, перевищивши чинний рекорд найдовшого комерційного рейсу – 18 годин 30 хвилин, який виконується між аеропортом Ньюарк у США та сингапурським Чангі.

Здійснення таких перельотів стане можливим завдяки спеціально модифікованому літаку з додатковим центральним паливним баком об’ємом 20 000 літрів, йдеться у статті.

Перший з таких літаків наразі перебуває в Тулузі (Франція), де встановлені двигуни та тривають фінальні наземні випробування перед першим тестовим польотом.

На борту пасажирам першого класу обіцяють відкидні крісла та окреме спальне місце. Qantas заявляє, що інтер’єр створений із застосуванням "науково обґрунтованого дизайну для зменшення джетлагу та покращення самопочуття".

Загальна місткість літака становитиме 238 місць – менше, ніж у стандартних далекомагістральних лайнерів, які зазвичай перевозять понад 300 пасажирів. Звільнений простір дозволив облаштувати спеціальну "зону самопочуття", доступну для пасажирів преміум-економ і економ-класу під час тривалих польотів.

Усього передбачено 6 місць першого класу, 52 – бізнес-класу, 40 – преміум-економ та 140 – економ-класу.

Новий наддалекий сервіс отримав назву Project Sunrise – "Проєкт Схід сонця". Назва відсилає до історичних "подвійних світанків", які спостерігали пасажири ранніх рейсів Qantas між Західною Австралією та тодішньою британською авіабазою в Коггалі (нині Шрі-Ланка).

Під час Другої світової війни авіабудівні компанії Airbus і Boeing отримали завдання створювати літаки з більшим радіусом дії, щоб забезпечити подібні маршрути.

Останні новини авіаперевезень - це треба знати

Вас також можуть зацікавити новини: