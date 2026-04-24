'Народний' флагман: характеристики OnePlus 16 злили в мережу задовго до анонсу

Смартфон отримає акумулятор ємністю 9000 мА·год та флагманський LTPO-дисплей із частотою оновлення до 240 Гц.

Надійний інсайдер Digital Chat Station розкрив ключові характеристики майбутнього флагмана OnePlus 16, який зараз перебуває на стадії активної розробки.

Однією з основних переваг пристрою стане 6,78-дюймовий дисплей. Це буде флагманська LTPO-панель BOE з роздільною здатністю 1,5K і вузькими рамками (приблизно 1 мм) з усіх чотирьох боків. Частота оновлення матриці становитиме 240 Гц, що значно більше, ніж 165 Гц у OnePlus 15.

Також повідомляється, що екран підтримуватиме розширений колірний обхват BT.2020 – рівень, який частіше зустрічається у професійних телевізорах, ніж у смартфонах.

Відео дня

В якості процесора буде використовуватися Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, доповнений оперативною пам'яттю стандарту LPDDR6. Ємність батареї складе 9000 мАг, що значно більше, ніж у OnePlus 15 (7300 мАг). Також витоки вказують на використання 200-Мп перископічного телеоб'єктива з великим сенсором Samsung.

Офіційний дебют флагманського пристрою очікується восени 2026 року, ймовірно, в листопаді.

Під час тестів OnePlus 15 визнано найавтономнішим смартфоном на ринку з 33 годинами роботи на одному заряді. Він помітно випереджає iPhone 17 Pro Max і Samsung S26 Ultra.

