Законопроект про державний екологічний контроль також дозволить перевіряти фізичних осіб, чого зараз немає.

Штрафи для українців за екологічні порушення, зокрема за викидання сміття на узбіччя в розмірі 1700 гривень, можуть зрости у 8-10 разів.

Про це в інтерв’ю УНІАН розказав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За словами голови ДЕІ, у законопроекті "Про державний екологічний контроль" (№3091) передбачена нова можливість - перевірка фізичних осіб на дотримання екологічного законодавства.

"В законопроекті прописана можливість перевірки фізичних осіб, чого зараз немає. Наприклад, власників земельних ділянок, фермерські домогосподарства, які засмічують довкілля", - сказав він.

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"Щодо відходів зараз штрафи від 850 до 1700 гривень. Але зараз переглядається розмір штрафів. Вже скоро вони зростуть у вісім-десять разів", - пояснив чиновник.

Також він додав, що відносно перевірки фізичних осіб, в разі виявлення порушення - вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

За словами Мальованого, законопроект також передбачає збільшення штрафів за недопуск до перевірки інспекторів від 600 тис. грн до 1,8 мільйона гривень. Наразі штраф становить 765 гривень.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроект, який передбачає посилення державного екологічного контролю.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, законопроект передбачає створення єдиного органу державного екологічного контролю та реформування системи органів та порядку здійснення контролю.

Читайте такожНа Хаджибейському лимані під Одесою спостерігається масовий мор риби: з'явилися фотоРозширюються заходи державного екологічного контролю, до яких належать планові та позапланові перевірки, реагування на виклики, рейдові перевірки та патрулювання, перевірки щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Законопроект має покращити порядок планування здійснення державного екологічного контролю, який стає прозорим та об’єктивним.

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Автор: Ганна Бредіхіна