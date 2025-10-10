Ластівкам доведеться подолати 10 тисяч кілометрів.

Через дощі, що йдуть на Одещині майже безперервно, та зниження температури ластівки відлітають з Національного природного парку "Тузлівські лимани". Птахам вже не вистачає їжі.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він оприлюднив відео, на якому можна побачити як безліч птахів пікірують над очеретом, знову злітають нагору, через мить – вони вже внизу - складається враження, що цей стрімкий "танець" триває без кінця.

"Неймовірний танок птахів. Сільські ластівки (Hirundo rustica) перед дощем і похолоданням активно харчуються, щоб летіти в далеку Африку. Деякий час перед вильотом вони ночують великими зграями в очереті у нацпарку "Тузлівські лимани" і в один з днів миттєво покидають наші українські простори, мігруючи в далекі теплі краї", - написав науковець у Facebook.

За його словами, відліт ластівок пов’язаний, зокрема, з браком комах, які є основною їжею цих птахів. Це сталося через зниження температури та дощі, які останнім часом йдуть майже безперервно.

"Ластівки мігрують у вирій, долаючи відстані до 10 тис. км до Південної Африки. Вони летять зграями у світлий час доби, часто за попутних вітрів", - розповів Русєв.

Сільська ластівка: що відомо

Сільська ластівка, або ластівка-касатка (Hirundo rustica) - маленький перелітний птах, роду справжні ластівки, що мешкає в Європі, Азії, Африці та Америці. Від інших представників роду відрізняється довгим хвостом з глибоким розрізом у формі виделки та вигнутими довгими гострими крилами. Прилітають близько середини травня. У другій половині місяця відбуваються спорудження гнізда та відкладання яєць.

Сільські ластівки ведуть суспільний спосіб життя, збираючись у великі групи та разом сідаючи на дроти та інші піднесення. Гніздяться великими колоніями. Харчуються комахами: мухи, коники, цвіркуни, бабки, жуки та інші комахи, що літають, становлять 99 % їх раціону. Свій видобуток вони в основному ловлять у польоті, і на льоту здатні годувати пташенят.

Цікаво, що у лютому 2008 року національний банк Естонії випустив першу в своїй історії платинову монету номіналом у 100 крон. Тираж монети складає 3000 штук. На реверсі зображено сільську ластівку - символ Естонії. Монета присвячена 90-річчю незалежності Естонської Республіки. Крім платинової було ще 2 срібні монети із зображенням цього птаха: 10 і 100 крон, випущені 1992 року. Сільська ластівка зображена й на словенській монеті номіналом 2 толари.

Рідкісні птахи в Україні

Як писав УНІАН, нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вдалося "спіймати" на відео рідкісного птаха – журавля сірого. Науковець Іван Русєв оприлюднив відповідне відео, яке той зміг зробити, підібравшись до цього дуже обережного птаха. Журавель сірий занесений до Червоної книги України. Пролітав через "Тузлівські лимани" до теплів країв.

Вас також можуть зацікавити новини: