Дві азовки виявили на березі в Приазовському національному природному парку.

На азовському узбережжі була здійснена похмура знахідка - два трупи дельфінів азовок.

Про це повідомили у прес-службі Азовського рибоохоронного патруля.

Патрульні та прикордонники знайшли туші дельфінів під час спільного рибоохоронного рейду напередодні вранці, 20 вересня.

Дельфінів 1,2 і 1,3 метрів і приблизною вагою від 25 до 30 кілограмів знайшли на березі моря в Приазовському національному природному парку в районі с.Чкалове, Мелітопольського району Запорізької області.

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Для подальшого з'ясування ситуації на місце події викликали співробітників Приазовського національного природного парку для складання карти викиду азовок.

Працівники рибоохоронного патруля уточнюють, що на стан популяції чорноморських морських свиней, або азовок, впливає погіршення кормової бази, загибель в знаряддях рибальства, різні інфекції, катастрофічні техногенні та природні явища.

"Зокрема азовки дуже чутливі до підводного шуму, у тому числі звуків двигунів плавзасобів та інших частотних випромінювань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цьогоріч на дні Чорного моря біля окупованого Криму виявилося масове кладовище дельфінів афалін.

Автор: Станіслав Кожемякін