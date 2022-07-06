Це перший кулан, який народився в Тарутинському степу за останні кілька сотень років.

У Тарутинському степу Одеської області вперше за сотні років народилося дитинча кулана.

Про це УНІАН повідомили у природоохоронній організації Rewilding Ukraine.

Зазначається, що минулої осені група куланів, яка прибула до Тарутинського степу з біосферного заповідника "Асканія Нова", була випущена з акліматизаційного вольєра в дику природу.

Тварини перезимували на волі без втручання та підтримки людини. Один із куланів був помічений GPS передавачем, що дозволяло екологам та рейнджерам з місцевої спільноти відстежувати переміщення тварин.

За словами виконавчого директора Rewilding Ukraine Михайла Нестеренка, випуск куланів у природу Тарутинського степу – експеримент, перша спроба за довгі роки повернути тварин на волю.

"Досі в Україні в наближених до природних умов кулани жили на косі Бірючий острів, на великих огороджених ділянках степу в заповіднику "Асканія-Нова" та у природному парку "Беремицьке". Ми не знали, як поведуться тварини на волі. Тому обрали рейнджерів із місцевих жителів, які мають наглядати за куланами", - розповів Нестеренко.

"Сталось чудо. У групи куланів, випущеної в дику природу Тарутинського степу восени минулого року, народилося маля", - повідомили в організації.

За словами фахівця Rewilding Ukraine Олега Дьякова, дитинча, що народилося, – перший кулан, що народилося в Тарутинському степу за останні кілька сотень років.

"Ми сподіваємося, що дикі кулани на цій території мають майбутнє, попри те, що за два роки частина тварин загинула через паразитарні захворювання. Окремою загрозою для тварин є активне використання агрохімікатів, які потрапляють на степові ділянки та воду під час обробки полів", - додав Дяков.

За словами фахівців, зі збільшенням чисельності куланів у Тарутинському степу зростатиме їхній вплив на місцеве біорізноманіття та харчові ланцюги. Їхній випас дозволить утримувати траву в степу короткою, що принесе користь таким тваринам, як ховрах і степовий бабак, а також зменшить ризик природних пожеж шляхом виїдання надлишкової рослинності.

За словами Дьякова, програма повернення кулана до регіону дельти Дунаю є довгостроковою.

"На жаль, в умовах війни в Україні нам важко забезпечувати транспортування наступних груп куланів у степ. Але ми сподіваємося на краще і робимо все можливе, щоб наблизити перемогу, яка також поверне нам можливість продовжувати програму реінтродукції кулана в Тарутинський степ та інші природні території півдня України", - сказав Дяков.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2020 року до Тарутинського степу (Одеська область) доставили стадо з 20 куланів: 8 самців та 12 самок. Тварин для адаптації поселили у вольєрі. У грудні минулого року цих тварин випустили у дику природу.

Довідка. Тарутинський степ - одна з небагатьох ділянок майже незайманих степів, що залишилися в Європі. Він характеризується широкими трав'янистими рівнинами.

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