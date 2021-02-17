Постпред президента України в АР Крим Кориневич наголосив, що не буде ніякої води в Крим до деокупації півострова.

В Україні планують добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб максимально унеможливити потрапляння води на тимчасово окупований півострів та покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини.

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Про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич за результатами зустрічі в місті Таврійськ з начальником управління Північно-Кримського каналу Сергієм Шевченком, йдеться в повідомленні представництва.

«Позиція представництва та Управління каналу однозначна - ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, які стосуються потреб укріплення споруд, що не допускають дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму, а також меліорації південних районів Херсонщини», - заявив він.

Кориневич додав, що обговорив з начальником управління Північно-Кримського каналу важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107 кілометрів каналу, яка, з одного боку, максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку - дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини.

Вода у Крим: що відомо

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров