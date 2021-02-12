За словами активіста, надії на зимові опади не виправдалися.

У Криму пересохла річка Сарису в Білогірському районі. У руслі річки немає навіть залишкової води.

Читайте такожСірі журавлі в "Асканії-Новій" померли від отруєнняПро це пише Крим.Реалії.

За словами активіста громадського руху "Вільний Крим" Решада Меметова, це - ще одне свідчення проблеми вододефіциту в Криму

"Добре знаю цю річку. У 1990 році саме біля цієї річки поруч з Білогірськом кримські татари розбили свої намети і почали будувати один з найбільших масивів компактного проживання кримських татар, який і отримав назву співзвучне назві річки – Сари-Су, що перекладається, як «жовта вода». Всякою бачив цю річку - і повноводною, і маловодною, але не пригадаю, щоб вона висихала, що називається наглухо. Це ще одне свідчення проблеми вододефіциту в Криму. Надії на зимові опади не виправдалися", - розповів активіст.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження подачі води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН