Науковці доказали, що відбувається зміна клімату, потепління, підвищення температури. Це тягне за собою зміну погодних умов, підходів до того, як люди повинні жити.

Клімат в Україні змінюється трохи швидше, ніж в інших країнах світу. Південь і схід України дуже сильно страждають від нестачі води.

Про це в ефірі Апостроф TV розповіла експерт з питань зміни клімату Світлана Гринчук.

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Вона пояснила, що питання зміни клімату зараз є мегаактуальним у світі. Науковцями доведено, що відбувається зміна клімату, потепління, підвищення температури. Це тягне за собою зміну погодних умов, підходів до того, як люди повинні жити. На міжнародному рівні активно працюють над цим вже років 30.

"Клімат в Україні змінюється трохи швидше, ніж в інших країнах світу. Ми бачимо, що у нас південь і схід України дуже сильно страждають від нестачі води... на Сході вже зараз пропадає вода, дуже скаржаться аграрії, люди, що у них пропадає вода в колодязях. У нас страждають степи, кліматичні зони змінюються територією України", - розповіла Гринчук.

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Автор: УНІАН