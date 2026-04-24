В Україні почали дешевшати помідори: скільки вже коштує кілограм

Рік тому вартість томатів була значно нижчою.

Гуртові ціни на помідори вітчизняного виробництва в Україні знизилися за тиждень в середньому на 13%. Зараз овоч пропонують до продажу в межах 140–170 грн/кг.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що здешавшання томатів зумовлене сезонним збільшенням пропозиції продукції з місцевих теплиць на тлі стриманого попиту.

Загальна ситуація на ринку стимулює зниження цін і на імпортні турецькі помідори, які пропонують від 100 грн/кг. Втім, пропозиція продукції з Туреччині представлена в обмеженій кількості, кажуть експерти.

Попри здешевшання, помідори від українських виробників коштують все ще на 60% дорожче, ніж наприкінці квітня 2025 року. За прогнозами, томати в Україні будуть дешевшати і далі.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Турецькі помідори в Varus зараз коштують 169,9 грн/кг зі знижкою.

В Сільпо томати з Іспанії пропонують по 189 гривень за кілограм.

Тепличні томати турецького виробництва в АТБ продають зі знижкою за 189,89 грн/кг.

В великих торговельних мережах України гречка за місяць здорожчала подекуди на 50%. Такий ціновий сплеск в магазинах пояснюють зростанням цін безпосередньо від виробників.

Водночас полуниця в Україні на старті сезону коштує дешевше, ніж рік тому. Експерти прогнозують подальше зниження ціни, оскільки ринок не демонструє ознак ані дефіциту, ані ажіотажу.

