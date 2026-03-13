Картопля на ринку дешевшає: скільки просять за кілограм зараз

Ціни знижуться на усі основні овочі борщового набору.

Перед вихідними в Україні на ринку подешевшала картопля, йдеться на сайті "Столичного ринку".

Так, середня ціна овоча знизилася на 2 гривні і наразі становить 11 гривень за кілограм. Окрім картоплі на ринку подешевшали і всі основні овочі борщового набору.

Так, морква втратила одразу 3 гривні – зараз нею торгують по 11 грн/кг. Буряк з середи також подешевшав, але на 1 гривню – з 11 до 10 грн/кг. Також наприкінці тижня подешевшала пекінська капуста – з 27 до 25 грн/кг та закордонні кабачки – з 185 до 170 грн/кг.

Водночас здорожчали вітчизняні гладкі огірки – з 140 до 150 грн/кг. Імпортні червоні помідори додали в ціні з середи одразу 35 гривень – до 150 грн/кг. Закордонні баклажани здорожчали зі 155 до 180 грн/кг.

У фруктовому сегменті на 15 гривень опустилася ціна на мандарини – з 80 до 65 грн/кг. А от кілограм хурми здорожчав вполовину – з 60 до 90 грн/кг.

Війна в Ірані підвищує витрати вітчизняних аграріїв та впливає на продовольчу інфляцію в Україні. Водночас виконавчий директор Першого українського сільськогосподарського кооперативу Олександр Буюклі не очікує дефіциту продовольчих товарів на полицях магазинів. Проте, за його оцінками, продукти можуть здорожчати в середньому на 10%.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що найбільше зайвих витрат українські фермери несуть через здорожчання дизельного пального та добрив. Таке здорожчання може призвести до додаткових збитків господарств в середньому на 1,5 млн гривень.

