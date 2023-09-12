Фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту та пропозиції на ринку.

За минулий тиждень ціни на кавуни в українських господарствах зросли в середньому на 42%, і сьогодні закупівельні ціни цих баштанних складають 8-15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Експерти зазначають, що, попри істотне подорожчання в сегменті баштанних, кавуни сьогодні в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

"Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох українських баштанників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", – йдеться в повідомленні.

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Ситуація з кавунами в Україні

У 2022 році через російськую окупацію Херсонщини ціни на кавуни були рекордно високими. Так влітку 2022 року у Києві кавуни коштували від 60 гривень за кілограм. Ближче до осені ціни коливалися в межах 40-30 гривень за кілограм.

У 2023 році в Україні відновилося вирощування кавунів, зокрема за рахунок нарощування площ у контрольованих Україною південних, а також західних та центральних регіонах.

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що сільське господарство на півдні України, як мінімум, 2 роки буде "стояти мертвим". За його словами, без поливу, який забезпечувався Каховською ГЕС, там не буде ні кавунів, ні кабачків, ні помідорів.

У червні 2023 року експерти прогнозували, що цього року ціни перевищать торішні, коли в червні 2022 року кавуни коштували в Києві від 60 гривень за кілограм.

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