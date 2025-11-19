Більшість городини при цьому, навпаки, подешевшала.

З початку тижня ціни на огірки на "Столичному ринку" виросли на 35 гривень, або більше, ніж на третину. Зараз цей овоч продають по 135 грн/кг. Про це свідчать дані веб-сайту ринку.

При цьому більшість овочів, крім огірків, трохи втратила в ціні. Так, помідори червоні вже продають по 50 замість 55 гривень за кіло. Рожеві томати здешевшали ще сильніше - з 70 до 60 грн/кг.

Баклажани втратили 5 гривень вартості, тепер їх відпускають по 90 грн/кг. На стільки ж, але подорожчав, перець Геркулес - з 95 до 100 грн/кг.

Ціни на різні види капусти змінювалися по-різному, проте і тут переважала тенденція до здешевшання. Так, білокачанну капусту продають по 9 гривень замість 10, а синю - по 18 замість 23 гривень.

Вартість броколі також знизилася - на 5 гривень -до 40 грн/кг. Цвітна капуста додала з понеділка 2 гривні, зараз вона коштує 27 грн/кг. Пекінська капуста так само тепер на 2 гривні дорожче - її ціна 20 грн/кг.

Ціна на картоплю з минулої п’ятниці залишається на рівні 11 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті подорожчали імпортні апельсини - з 65 до 75 грн/кг. Несезонна ягода малина додала більше половини своєї вартості. В порівнянні з ціною в понеділок у 650 грн/кг, нею торгують вже по тисячі гривень за кіло.

Ціни на овочі в Україні - останні зміни

На минулому тижні в Україні почали знижуватися гуртові ціни на помідори. Цей овоч подешевшав в середньому на 13%. Серед головних причин низхідного тренду називали невідповідну якість продукції, яка не задовольняла покупців.

Ще один овоч, неналежні умови зберігання якого повпливали на його якість та змусили виробників опускати ціни - ріпчаста цибуля. На минулому тижні вона здешевшала на 15%. В порівнянні з минулим роком вартість цибулі зараз зменшилася вполовину.

