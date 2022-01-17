Постанова Кабінету міністрів про введення державного регулювання цін на ряд соціальних продуктів харчування може призвести до того, що вони просто зникнуть з прилавків торговельних мереж.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.
"Встановлена планка націнки не більше 10% за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. А значить, цілком може призвести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їх ціноутворення", - написав він.
Читайте такожУкраїні загрожує призупинення продаж соціально значущих продуктів харчування
За його словами, в таких діях уряду проглядається дискримінаційний характер щодо всього організованого роздробу. Крім того, ініціатива ніяк не обговорювалася з учасниками ринку, з профільними об'єднаннями та асоціаціями, тому і виглядає як інструмент лобіювання.
"В принципі, прийняття і реалізація нормотворчих постанов в "новорічну ніч", просто поставивши весь рітейл перед фактом і апріорі обмеживши йому право для конструктивного діалогу та участі, – м'яко скажемо далеке від демократичної процедури", - додав він.
Держрегулювання цін:
- Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
- 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
- Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.
- Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на крупу гречану, цукор-пісок, Борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове жирністю 72,5%.
- Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.