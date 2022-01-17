12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Постанова Кабінету міністрів про введення державного регулювання цін на ряд соціальних продуктів харчування може призвести до того, що вони просто зникнуть з прилавків торговельних мереж.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

"Встановлена планка націнки не більше 10% за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. А значить, цілком може призвести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їх ціноутворення", - написав він.

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За його словами, в таких діях уряду проглядається дискримінаційний характер щодо всього організованого роздробу. Крім того, ініціатива ніяк не обговорювалася з учасниками ринку, з профільними об'єднаннями та асоціаціями, тому і виглядає як інструмент лобіювання.

"В принципі, прийняття і реалізація нормотворчих постанов в "новорічну ніч", просто поставивши весь рітейл перед фактом і апріорі обмеживши йому право для конструктивного діалогу та участі, – м'яко скажемо далеке від демократичної процедури", - додав він.

Держрегулювання цін: