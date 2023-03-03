Відразу після вторгнення Росії в Україну, в лютому-березні частка України скоротилася як в імпорті, так і в експорті.

За підсумками 2022 року експорт в Україну з країн Європейського Союзу відновився до довоєнного рівня, а за підсумками грудня перевищив показники минулого року.

Як повідомляє Eurostat, одразу після вторгнення Росії в Україну, у лютому-березні частка України скоротилася як в імпорті, так і в експорті (-40% та -56% відповідно) Європейського Союзу.

У грудні частка України в експорті перевищила довоєнний рівень (1,5% у грудні порівняно з 1,2% у лютому 2022 року), тоді як в імпорті залишилася дещо нижчою (1,0% порівняно з 1,1%).

Відео дня

Серед шести ключових для загального імпорту за межами ЄС товарів, частка України скоротилася для таких продуктів, як соняшникова олія (79,8% у 2022 році порівняно з 87,5% у 2021 році; -7,7 процентних пунктів), кукурудза (47,5% порівняно з 50,7%; -3,1 процентних пункти), насіння та суріпиці (31,0% порівняно з 39,2%; -8,2 процентних пункти), а також чавун і сталь (4,4% порівняно з з 10,7%; -6,3 процентних пункти).

Експорт під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції.

У 2022 році експорт українських товарів країни Європейського Союзу зріс на 4,2% порівняно з 2021 роком і склав близько 28 млрд доларів.

Бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів і послуг на 7,2 %. Це з урахуванням ситуації, що склалася у виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги у світі тощо

Станом на 4 січня 2023 року з початку війни Україна експортувала товарів на $44 мільярди. Вартість експорту впала на 35%, а фізичні обсяги скоротилися на 38,4%.

Вас також можуть зацікавити новини: