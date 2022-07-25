Окупанти відновили електропостачання у порту Маріуполя , триває підготовка до перевалки зерна.

Окупанти відновили електропостачання у маріупольскому порту. У місті вже зафіксовано перші зерновози.

Про це розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз у порту Маріуполя триває підготовка до перевалки зерна.

"В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в'їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - повідомив він.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на виправлення зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, прес - секретар відомства Марія Захарова заявити, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося хвалитися кадрами атаки по інфраструктурі порту.

23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна.

24 липня 2022 року в ООН відхрестилися від заяви про те, що РФ "не порушила угоду" обстрілом порту в Одесі.

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