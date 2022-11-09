Загальний експорт свіжої лохини з України у 2022 році перевищив 2,5 тис. тонн.

Попри вторгнення російських окупаційних військ, пошкодження ними частини плантацій у центральних та північних регіонах країни, і загалом неймовірно складні умови українські садівники у 2022 році змогли збільшити обсяги експорту лохини до рекордних за всю історію.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

"Загальний експорт свіжої лохини з України у 2022 році перевищив 2,5 тис. тонн, збільшившись у півтора раза відносно 2021 року. Попередній рекорд експорту лохини з України, досягнутий у 2019 році, було перевищено на 11%. І це, попри те, що у 2022 році не було постачання лохини до Білорусі, яка до цього року була одним з основних ринків збуту", - зазначили експерти.

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За їхніми словами, традиційно великим ринком для лохини з України була Польща. У 2022 році ця країна імпортувала з України у 2,2 раза більше ягоди, ніж роком раніше, а обсяг постачання досяг 1,35 тис. тонн за сезон: понад 50% усієї української лохини було відправлено до Польщі.

"Інші великі імпортери лохини з України — Нідерланди, Великобританія та Молдова — теж різко збільшили обсяги імпорту: на 80%, 68% та у 2,4 раза відповідно. Вперше оптові партії лохини з України вирушили також до Іспанії, Німеччини, Грузії та Фінляндії. А ось постачання лохини до країн, куди її доставляли раніше літаками – ОАЕ, Малайзія та Сінгапур, не здійснювалися у зв’язку з військовою агресією Росії проти України", - повідомили аналітики.

За підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", за 8 місяців 2022 року частка агропродовольчої продукції в загальному експорті склала близько 47%.

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