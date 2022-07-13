Депутати Держдуми внесли законопроект № 163025-8, яким пропонується спростити вивезення сільгосппродукції з України.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія заявила про намір узаконити крадіжку зерна та іншої агропродукції з України.

Про це повідомляє сайт Держдуми країни-окупанта.

Країна-агресор хоче додати до митного закону окремий розділ, який "узаконить" ввезення українських товарів до Росії з "ДНР", "ЛНР" та інших окупованих територій на основі так званого"права Євразійського економічного союзу".

Депутати Держдуми внесли законопроект № 163025-8, яким пропонується спростити вивезення сільгосппродукції, внісши зміни до Закону "Про митне регулювання". Його хочуть розглянути екстрено вже 15 липня.

Як йдеться в повідомленні, зараз вивезенню українських товарів і продуктів з територій, які окупували російські війська, заважають митники.

"В результаті нездійснення вільного пропуску фермерів через державний кордон, подальше ввезення вантажів, які особливо швидко псуються, стає безглуздим", - відзначили Держдумі країни-окупанта.

Війна в Україні і ситуація з зерном:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається в світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

На початку липня 2022 року завдяки звільненню зміїного від російсько-окупаційних військ з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції, зокрема зерна.

Станом на 13 липня 2022 року Росія масово підпалювала українські поля.

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