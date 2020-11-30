У найближчій перспективі очікується відкриття ринку Канади, Китаю та Кувейту для експорту низки українських продуктів.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює над відкриттям 33 нових ринків збуту української продукції.

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Про це йдеться в повідомленні Держпродсроживслужби.

"У найближчій перспективі очікується відкриття таких ринків: Канади - м'ясо птиці; Китайської Народної Республіки-риби та рибних продуктів, кормів, меду, пшеничного борошна, бобових; Кувейту – молока і молочних продуктів", - йдеться в повідомленні.

Також днями Держпродспоживслужба отримала позитивну відповідь від компетентних органів торгових партнерів про узгодження форм сертифікатів на експорт великої рогатої худоби в Об'єднані Арабські Емірати та меду в Сербію.

Що в пріоритеті України

Повідомляється, що в пріоритеті – відкриття ринків країн Азії, зокрема КНР, країн ASEAN (В'єтнам, Малайзія, Філіппіни, Індонезія), країн GCC (Катар, Кувейт, ОАЕ), країн Південної Азії (Індія, Шрі-Ланка, Пакистан, Афганістан) і країн Східної Азії (Республіка Корея і Японія).

Що цьому передувало

Україна в січні-жовтні 2020 року скоротила експорт аграрної продукції на 1,7% - до 17,6 мільярда доларів.

При цьому імпорт аграрної продукції збільшився на 14,4% – до 5,1 мільярда доларів.

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Автор: Ганна Нагорна