Українські постачальники витісняють навіть Польщу на німецькому ринку.

Україна встановила історичний рекорд експорту лохини. Уперше українські виробники поставили на зовнішні ринки понад 4 тисячі тонн свіжої блакитної ягоди 2023 року.

"В Україні дуже багато молодих плантацій лохини, тому середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди зростає природним чином, навіть без збільшення площ. Однак і площі лохини в країні також продовжують зростати, тому що на тлі зростаючого експорту ягоди, цей бізнес залишається інвестиційно привабливим, за умови розумного підходу до його планування і впровадження", - цитує EastFruit економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Андрія Ярмака.

При цьому експерт вказав, що в Україні знизилося внутрішнє споживання ягоди, адже багато українців просто виїхали. За його словами, свою роль також зіграло те, що світовий експортер лохини - Перу - втратив частину врожаю через занадто спекотну погоду.

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Аналітики вказали, що 2023 року експорт лохини з України до Польщі знизився на 39%, а ось до Німеччини зріс у 18 разів. Також на 37% зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази - до Іспанії та низки інших країн ЄС. Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії.

Крім того, з'явилися перші українські компанії, які почали постачати лохину в провідні мережі Євросоюзу.

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У квітні імпорт в Україну свинини зріс порівняно з попереднім місяцем. Загалом надійшло близько 280 тонн свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Приплив імпортної свинини у квітні зріс у 3,5 раза проти рекордно низького березневого показника.

У лютому 2024 року Україна експортувала 8,5 тисячі тонн молочних продуктів на суму 16,6 мільйона доларів. Порівняно із січнем 2024 року натуральні обсяги експорту зросли на 22%, а грошова виручка збільшилася на 26%.

Крім того, за підсумками 2023 року Україна продала на зовнішніх ринках майже 10 тисяч тонн морозива, або на 44% більше, ніж у 2022-му. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши 32 мільйони доларів. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України.

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