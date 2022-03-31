Окрім експорту зернових, Україна є першим постачальником соняшникової олії, значним постачальником сої, м'яса птиці, меду та молочної продукції.

Через відсутність експорту з України в деяких країнах може виникнути голод.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, останні роки Україна перебувала у п'ятірці постачальників зернових, тому від неї залежать поставки до багатьох країн пшениці, ячменю, кукурудзи. Також Україна є першим постачальником соняшникової олії, значним постачальником сої, м'яса птиці, меду та молочної продукції.

"Якщо подивитися на регіони, які найбільше залежать від української продукції, це Близький Схід, в тому числі Північна Африка..., Єгипет - один із топ-імпортерів української продукції, також ми активно поставляли її в південно-східну Азію, зокрема в Індонезію, Корею, Китай...", - зазначив Висоцький.

Він зауважив, що якщо у Південно-Східній Азії країни можуть тимчасово переорієнтуватися на іншу продукцію, то країни Близького Сходу та Північної Африки фактично залежать виключно від поставок з України.

"Уже понад місяць порти заблоковано. Не тільки заблоковано експорт зернових, а й м'ясної продукції, зокрема, яловичини, м'яса птиці, яєць, молочної продукції. Фактично це може призвести до суттєвого дефіциту і справді голоду у відповідних країнах", - пояснив заступник міністра.

Висоцький уточнив, що Україна формує 55% експорту соняшникової олії - це абсолютна більшість. Водночас, крім Китаю та Індії, великим імпортером є й країни Євросоюзу. Відтак без українських поставок буде глобальний дефіцит, зазначили у Мінагрополітики.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на форумі у Досі розповіла, що вторгнення Росії в Україну може спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством.

При цьому, за словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, російська Федерація цілеспрямовано намагається зірвати посівну кампанію в Україні.

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