Зазначається, що дилери вже стикаються зі зростанням цін на автомобілі та запчастини.

Представники великих автовиробників попередили, що мита у 25% на імпорт із Канади та Мексики, які ввів президент США Дональд Трамп, призведуть до різкого зростання цін.

"Усі автовиробники постраждають через мита щодо Канади та Мексики", - сказав Джон Боззелла, який очолює Альянс автомобільних інновацій, пише Reuters.

Варто зазначити, що Альянс представляє всіх великих автовиробників у США, крім Tesla, а саме General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai і Stellantis,

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"Більшість очікує, що ціни на деякі моделі автомобілів зростуть на 25%, і негативний вплив на ціни та доступність авто відчується практично відразу", - зазначив Боззела.

Автовиробники б'ють на сполох з приводу того, що мита порушать інтегрований ланцюжок постачань по всій Північній Америці, який існує вже понад 25 років. Деякі автозапчастини можуть перетинати кордон шість або більше разів до остаточного складання.

"Не можна відразу перенести автомобільне виробництво і ланцюжок поставок. У цьому і полягає проблема і дилема: мита на авто в Північній Америці можуть призвести до збільшення витрат споживачів, перш ніж у країну повернуться робочі місця", - додав Боззелла.

У компанії Stellantis заявили, що мита поставлять флагманські бренди Chrysler, Dodge, Jeep і Ram у невигідне конкурентне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими імпортерами.

Американська міжнародна асоціація автомобільних дилерів зазначила, що дилери вже стикаються зі зростанням цін на автомобілі та запчастини, а також з високими процентними ставками.

"Мита можуть безпосередньо сприяти збільшенню цін на тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір запровадити мита на автомобілі "в районі 25%" і аналогічні мита на напівпровідники та фармацевтичну продукцію.

Видання Bloomberg писало, що мита проти Канади і Мексики можуть призвести до підвищення цін на авто в США на 12 000 доларів, що вдарить по споживачах і посіє хаос у заплутаній мережі автомобільних поставок.

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