Ще більше грошей на війну: вартість російської нафти оновила рекорд за понад два роки

Ціна російської нафти у рублях була б ще вищою, якби не зміцнення національної валюти окупантів.

Вартість російської нафти марки Urals у травні зросла до найвищого рівня з жовтня 2023 року через подорожчання "чорного золота" внаслідок війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

За даними податкової служби РФ, у травні Міністерство фінансів країни-агресорки розраховуватиме податки для нафтовиробників, виходячи з середньої ціни на нафту марки Urals у 94,87 долара за барель та курсу 76,9 рублів за долар.

Таким чином, податкова ціна нафти марки Urals у травні становитиме 7 300 рублів за барель, "що на 18% більше, ніж у попередньому місяці, і на 60% більше, ніж рік тому". Зростання податкової ціни російської нафти означає, що скарбниця Кремля отримає більше нафтових доходів. Видання зазначає, що ціна російської нафти у рублях була б ще вищою, якби не зміцнення національної валюти окупантів, додаючи, що міцний рубль б’є по нафтових доходах.

"Цього місяця російська валюта досягла найвищого рівня щодо долара з лютого 2023 року, що означає, що зміцнення рубля може зменшити надприбутки Кремля від нафти після травня",- підкреслюють журналісти.

Водночас видання звертає увагу, що чисті доходи Росії від енергосектору у травні також залежатимуть від того, скільки російський уряд виплатить субсидій, спрямованих на підтримку нафтопереробної промисловості країни.

Bloomberg пояснює, що у квітні через стрибок ціни на нафту державні виплати російським енергетичним компаніям сягнули 359 млрд рублів, або близько 4,8 млрд доларів - найвищий показник за останні два роки.

Війна на Близькому Сході та нафтові доходи РФ

З початком війни на Близькому Сході ціни на російську нафту суттєво зросли, а знижки зменшилися. Наприкінці березня нафта марки Urals, що постачається до Індії, подорожчала до понад 120 доларів за барель і навіть торгувалася дорожче за Brent. На цьому тлі, за даними ЗМІ, РФ відмовилася від планів суттєво скорочувати бюджетні видатки і може навіть збільшити витрати на російсько-українську війну.

Водночас на початку травня вперше за час війни на Близькому Сході знижки на російську нафту зросли. Це відбулося приблизно за тиждень до завершення дії дозволу США на купівлю підсанкційної російської нафти. До того ж вартість російської нафти в портах поволі знижується.

