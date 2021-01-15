Рішення уряду і президента про введення державного регулювання ціни на газ для населення з лютого 2021 року буде працювати виключно на користь громадян, олігархи від цього рішення не виграють.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
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За його словами, рішенням уряду передбачається, що роздрібна ціна у всіх регіонах має бути не більше 6,99 грн за куб.м. Газ власного видобутку є тільки у НАК «Нафтогаз України», а всі інші газзбути працюють на газі, купленому за кордоном, вартість якого значно вище.
"Тобто спочатку купують газ за ринковими цінами на оптовому ринку і потім продають на роздрібних. Ціна газу на оптовому ринку зараз становить 9-11 грн. Продавати роздрібному споживачеві можна за ціною не вище 6,99 грн. Звичайно, ні про які прибутки Фірташа або інших олігархів тут говорити не доводиться. Такі твердження - це безграмотність, помножена на бажання політичного хайпу на кон'юнктурній хвилі газу", - написав голова комітету.
Герус підкреслив, що регульована ціна на газ піде на користь тільки побутовим споживачам, які куплять блакитне паливо за вартістю нижче ринкової.
"Це рішення прийнято виключно в інтересах громадян України, які в холодну зиму під час карантину можуть постраждати від занадто різкого зростання ціни газу. Для тимчасового обмеження цін на газ є всі підстави: і теоретико-наукові, і розуміння практичних складних обставин сьогоднішньої ситуації", - зазначив він.
За інформацією Геруса, особливо критичною проблема газового ринку стала на тлі майже 5-кратного зростання ціни газу на оптових ринках, починаючи з весни минулого року.
"У таких умовах тимчасове державне регулювання повністю виправдане", - додав він.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
- 13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.
- 13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.
- 14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.
- 14 січня 2021 року Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.
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