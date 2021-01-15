За словами депутата, Кабмін має намір обмежити вартість газу тарифом 6,99 грн за куб. м, при ринковій його ціні 9-11 грн за куб. м.

Рішення уряду і президента про введення державного регулювання ціни на газ для населення з лютого 2021 року буде працювати виключно на користь громадян, олігархи від цього рішення не виграють.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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За його словами, рішенням уряду передбачається, що роздрібна ціна у всіх регіонах має бути не більше 6,99 грн за куб.м. Газ власного видобутку є тільки у НАК «Нафтогаз України», а всі інші газзбути працюють на газі, купленому за кордоном, вартість якого значно вище.

"Тобто спочатку купують газ за ринковими цінами на оптовому ринку і потім продають на роздрібних. Ціна газу на оптовому ринку зараз становить 9-11 грн. Продавати роздрібному споживачеві можна за ціною не вище 6,99 грн. Звичайно, ні про які прибутки Фірташа або інших олігархів тут говорити не доводиться. Такі твердження - це безграмотність, помножена на бажання політичного хайпу на кон'юнктурній хвилі газу", - написав голова комітету.

Герус підкреслив, що регульована ціна на газ піде на користь тільки побутовим споживачам, які куплять блакитне паливо за вартістю нижче ринкової.

"Це рішення прийнято виключно в інтересах громадян України, які в холодну зиму під час карантину можуть постраждати від занадто різкого зростання ціни газу. Для тимчасового обмеження цін на газ є всі підстави: і теоретико-наукові, і розуміння практичних складних обставин сьогоднішньої ситуації", - зазначив він.

За інформацією Геруса, особливо критичною проблема газового ринку стала на тлі майже 5-кратного зростання ціни газу на оптових ринках, починаючи з весни минулого року.

"У таких умовах тимчасове державне регулювання повністю виправдане", - додав він.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.

14 січня 2021 року Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.

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Автор: Бредіхіна Ганна