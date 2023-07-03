Фатіх Біроль зазначив, що відновлення економіки Китаю в поєднанні з суворою зимою може посилити тиск на постачання газу.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що поточної зими ціни на енергоносії можуть знову підскочити. Уряди будуть змушені вдатися до субсидування рахунків.

За його словами, швидке поліпшення китайської економіки в поєднанні з суворою зимою може чинити тиск на поставки газу та збільшити рахунки для споживачів. При цьому він вказав, що Агентство "не може виключити" ще один сплеск цін на газ і цієї зими. Минулого року зростання оптових цін внаслідок вторгнення Росії в Україну призвело до високих споживчих рахунків.

"У сценарії, коли китайська економіка дуже сильна, купує багато енергоносіїв на ринках, а у нас сувора зима, ми можемо побачити сильне підвищення цін на природний газ, що, в свою чергу, створить додатковий тягар для споживачів", - цитує Бірола видання The Guardian.

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Економіка Китаю відновлювалася після обмежень, введених через Covid-19, що призвело до збільшення попиту на постачання газу, але останні показники свідчать про уповільнення темпів зростання.

"Ми поки не знаємо, наскільки сильно відновиться китайська економіка", - сказав Біроль.

Минулої осені прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас була змушена втрутитися, щоб субсидувати рахунки для споживачів. Середні рахунки обмежили на рівні 2500 фунтів стерлінгів з квітня до кінця червня.

У суботу гранична ціна Ofgem впала до 2074 фунтів стерлінгів, фактично замінивши державну гарантію цін на енергію, хоча рахунки залишаються майже на 1000 фунтів більше, ніж два роки тому.

У 2022 році Російська Федерація скоротила поставки газу до Європи, що викликало побоювання, що взимку може статися відключення електроенергії, і призвело до величезних зусиль щодо скорочення споживання на континенті. У грудні уряд Великобританії із запізненням розпочав кампанію зі заохочення енергозбереження.

Біроль сказав, що європейські уряди зробили "стратегічні помилки", в тому числі занадто сильно покладалися на Росію в питаннях енергетики, і що зовнішня політика була "засліплена" короткостроковими комерційними рішеннями.

Країни намагалися поліпшити свої можливості з імпорту газу з інших країн і збільшити виробництво відновлюваної енергії, але є побоювання, що режим Путіна може вирішити скоротити поставки російського газу в Європу цієї зими. Біроль сказав, що "не виключає відключення електроенергії" цієї зими.

Минулого тижня виконавчий директор Centrica, якій належить British Gas, заявив, що рахунки за електроенергію для домашніх господарств, ймовірно, залишаться високими в осяжному майбутньому, оскільки ціни на оптовому ринку залишаються завищеними.

Ціни на газ - останні новини

Ціни на газ знизилися на початку 2022 року, оскільки відносно м'яка європейська зима знизила попит, але в червні ціни зросли на 40% на тлі побоювань щодо запасів цієї зими.

У понеділок Саудівська Аравія заявила, що продовжить скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на день ще на місяць до серпня, довівши видобуток до 9 млн барелів на добу. Королівство сподівається, що скорочення, узгоджене після зустрічі групи виробників ОПЕК+ минулого місяця, підтримає світові ціни на нафту.

Росія ввела свої власні скорочення, а віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що в серпні країна скоротить експорт нафти на 500 тисяч барелів на добу. Ціна на нафту зросла трохи більше ніж на 1% в понеділок вранці до 76,5 долара.

15 червня стало відомо, що біржові ціни на газ в Європі за добу зросли на 20%, досягнувши позначки 42 євро за МВт-год або 476 доларів за тис.куб. об.

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