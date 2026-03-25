Ціни на бензин почали падати: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні

Середня вартість літра дизельного палива та автогазу зросла на 2 та 4 копійки відповідно.

Середні ціни на бензин на українських АЗС 25 березня знизилися вперше від початку війни на Близькому Сході, тоді як вартість дизельного пального та автогазу незначно зросла. Про це повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що середня вартість 95-го бензину на українських заправках у середу знизилася на 19 копійок – до 71,85 грн/літр. Преміальний 95-й "скинув" 33 копійки і тепер коштує 75,42 грн/літр.

Дизельне пальне у середньому подорожчало на 2 копійки – до 84,65 грн/літр. Автогаз підріс ще на 4 копійки – до 45,77 грн/літр.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином можна заправитися у мережі "БРСМ-Нафта". Середня вартість 95-го 25 березня тут становить 68,83 грн/літр. Найдорожчий 95-й продається у мережах ОККО та WOG – 74,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 71,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельне пальне у середу пропонують мережі VST та U.GO. Середня вартість дизеля на стелах обох мереж – 80,90 грн/літр. Тоді як найдорожче - АЗС ОККО та WOG, де літр дизелю коштує 86,99 грн.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 84,90 грн/л;

"Укрнафта" - 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO - 86,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Другий день поспіль найдешевше газом заправляють у мережі "Маркет". Середній прайс тут 25 березня становить 42,50 гривні за літр. Найдорожчий автогаз продається у мережі Grand Petrol – 47,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 45,50 грн/л;

"Укрнафта" - 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 44,28 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Бойові дії в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки підштовхнули вгору ціни на нафту. Станом на ранок 25 березня марка Brent коштувала 96,20 долара за барель.

Зростання світових цін на нафту та котирувань газойлю призвело до суттєвого подорожчання палива на українських АЗС. Зокрема, 24 березня середня вартість дизельного пального зросла ще на 41 копійку – до 84,63 грн/літр.

Вас також можуть зацікавити новини: