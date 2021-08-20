Українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

Президент Володимир Зеленський допустив підвищення тарифів на природний газ для українців після запуску російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета", цитує ОП.

Він уточнив, що ціни можуть зрости, тому що українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

При цьому глава держави не виключає, що транспортування газу через "ПП-2" може відбутися не одразу. Цей час Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.

Читайте також"Газпром" обіцяє вже цього року постачати газ "Північним потоком-2""Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення "Північного потоку – 2" залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що тема "Північного потоку – 2" – серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Байденом у Вашингтоні.

"Північний потік – 2" – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти", – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна технічно змогла б транспортувати "зелений" водень, але стоїть ще на самому початку.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня США і Німеччина досягли домовленостей по "Північному потоку-2". Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоб та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Крім того, Німеччина і США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України мінімум на 1 млрд. США.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська