Дизель б'є рекорди: ціни на пальне в Україні різко зросли за ніч

Вартість автогазу поки що тримається на рівні 45-47 грн за літр.

Вартість дизельного пального в Україні встановила новий рекорд. Тепер воно коштує 86–89 грн/л. Про це повідомили в ефірі "КИЇВ24", проаналізувавши ціни на українських АЗС.

Зазначається, що всього за ніч з 20 на 21 березня дизельне пальне подорожчало на 1–2 грн.

Також журналісти розповіли, що зараз бензин А-95 коштує в середньому 75 гривень за літр. На окремих АЗС, де є бензин А-100, його вартість становить до 86 гривень за літр.

Відео дня

Крім того, у виданні повідомили, що ціна автогазу тримається на позначці 45–47 грн за літр.

В Україні запустили "кешбек на пальне" – що відомо

Нагадаємо, що з 20 березня в Україні стартувала програма кешбеку на пальне в рамках "Національного кешбеку". З цього дня до 1 травня українці мають можливість заправлятися на АЗС і отримувати до 15% кешбеку.

У Міністерстві економіки України повідомили, що в програмі беруть участь уже понад 20 мереж АЗС: Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, БАРС 24/7. Зазначається, що їхня кількість буде зростати.

Крім того, відомо, що максимальна сума кешбеку за пальне становить 1 000 грн на місяць, а загальний ліміт програми залишається 3 000 грн. Розмір кешбеку залежить від типу пального: 15% – за дизель, 10% – за бензин, 5% – за автогаз.

Вас також можуть зацікавити новини: