92% генераторів було завезено юридичними особами.

За цей рік до України було завезено 510,3 тисяч генераторів.

"Станом на сьогодні в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита: 235,9 тисячі генераторів. В цілому за 2022 рік завезли в Україну 510,3 тисяч генераторів", - написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Железняк додав, що 92% (217,3 тис.) з них завезли юридичні особи та 8% (18,6 тис.) - фізичні особи.

Відео дня

Генератори для України: що відомо

З початку жовтня російські окупанти здійснили дев'ять масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% об'єктів високовольтної мережі.

9 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці цієї зими постійно житимуть в умовах обмеження споживання електроенергії.

Також Шмигаль повідомив, що Україна в рамках ініціативи "Генератори надії" почала отримувати генератори від міжнародних партнерів. Обладнання передають всі країни ЄС, США, Канада, Японія. Зокрема, Франція готує для України обладнання, необхідне для відновлення об’єктів енергосистеми, вагою 73 тонни.

Крім того трансформатори та генератори на загальну суму близько 850 тис. доларів надасть Україні Азербайджан.

13 грудня США відправили в Україну першу партію обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ракетних атак.