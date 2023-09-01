Споживачам газу в зазначених областях, окрім покращення сервісу, обіцяють також модернізацію газорозподільної мережі.

З 1 вересня 2023 року національний оператор держкомпанія "Газорозподільні мережі України" групи "Нафтогаз", отримав право на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу у Київській, Житомирській і Львівській областях.

Як повідомляє прес-служба "Газмережі", відтепер послуги безперебійного газопостачання клієнтам на зазначених територіях надаватимуть відповідні філії.

Таким чином, у зв’язку з розширенням меж діяльності клієнтський простір компанії зріс одразу з 2-х до 4-х млн.

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Компанія обіцяє споживачам газу в зазначених областях, окрім покращення сервісу, також модернізацію газорозподільної мережі.

"Першочергові завдання – стала робота інфраструктури та підготовка до опалювального сезону з урахуванням викликів військового стану", - додали в компанії.

Варто нагадати, що наразі компанія надає послуги, згідно з усіма ліцензійними вимогами в Кіровоградській і Харківській областях, місті Харків, місті Дніпро та Дніпровському районі, а також місті Кривий Ріг і Криворізькому районі.

В стадії переходу у компанію групи "Нафтогаз" знаходяться ще "Сумигаз", "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз", "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз" і "Миколаївгаз".

Споживачі плутаються

Варто зазначити, що при переході облгазів в державне управління споживачі деяких газорозподільних компаній скаржаться на те, що стає незрозумілим якій саме компанії передавати показники лічильника. Також клієнти відмічають, що інколи не працюють особисті кабінети, а платіжки від нової контори приходять із запізненням.

В компанії обіцяють, що намагатимуться створити прозору і комфортну комунікацію з клієнтами, а у майбутньому - споживачі матимуть більше зручних сервісів для оплати спожитих енергоресурсів. Проте наразі відбувається "перехідний етап", який потребує терпіння клієнтів.

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