В Держдепі вважають, що таким чином Росія хоче не допустити формулювань, які визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій АЕС.

Росія не хоче визнавати серйозний радіологічний ризик на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), через що і заблокувала заключний документ конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це заявили у Державному департаменті США, передає Reuters.

"Російська Федерація сама вирішила заблокувати консенсус щодо заключного документа під час закриття Десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія зробила це, щоб не допустити формулювань, які лише визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій АЕС в Україні", – йдеться в заяві Держдепу США.

Відео дня:

Ситуація на Запорізькій АЕС - що відомо

Російські окупанти захопили ЗАЕС та Енергодар 4 березня. З тих пір РФ відмовляється від пропозиції створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність скоєння окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції. Крім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Як повідомляв УНІАН, генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив розчарування тим, що Росія заблокувала спільну заяву про ядерне озброєння через згадки про її відповідальність за ситуацію на Запорізькій АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: