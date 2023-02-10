Через обстріли компанія скасувала графіки проведення "дня без відключень", які раніше планувалися у всіх областях.

Енергосистема України піддалася сьогодні 14-му масованому ракетному удару і вночі-16-й атаці ворожими дронами, в результаті чого в системі значний дефіцит.

Як повідомляє прес-служба "Укренерго", основною метою Росії знову були електростанції та об'єкти високовольтної мережі.

Географія поразок - східні, західні та південні регіони України.

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"Найбільш складна ситуація зараз в Харківській області. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють у Хмельницькій області, а також зберігаються в Одеській та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дефіцит в енергосистемі – значний. Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів і починають аварійно-відновлювальні роботи.

При цьому в інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі певних лімітів.

"Оприлюднений раніше графік проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії зараз скасовано. Про новий розклад проведення замірів і необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - відзначили в компанії.

Удар по Україні 10 лютого

У ніч з 9 на 10 лютого російські окупанти намагалися атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія спробувала завдати ударів по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року.

Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого були змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. По черзі в кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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