В.о. міністра зазначив, що українська енергосистема розбалансована як технічно, так і фінансово.

Попри рекордно низькі запаси вугілля на електростанціях, основний період холодів пройшов без віялових відключень, тож наразі їх не передбачається.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

"Дійсно, ми пройшли період холодів, багато хто лякав, що будуть віялові відключення. Але ми пройшли, і не було ніяких відключень", - коментує Вітренко.

Водночас він підкреслив наявність системних проблем в енергетиці:

"Система розбалансована як технічно, так і фінансово. І ці речі пов’язані, бо вугілля на складах – це питання та економічне, коли не вистачає грошей або немає економічних стимулів накопичувати вугілля".

За його словами, важливо досягти рівноваги між державою та ринком:

"Радянський союз закінчився, і ми маємо побудувати нормальну систему, в якій, з одного боку, держава відіграє важливу роль і контролює ситуацію, а з іншого боку – є ринкові сигнали та стимули накопичувати, умовно кажучи, вугілля, газ, інвестувати в енергетику".

Вітренко також пояснив, що на критично малі запаси вугілля на ТЕС також вплинуло неочікувано велике споживання електроенергії населення у 4 кварталі. За його словами, споживання повернулося на докризовий рівень, що суперечило попереднім прогнозам.

Проте іншим фактором стало падіння виробництва електроенергії, сонячної та вітрової генерації, а також ремонтні роботи на "Енергоатомі".

"Крім того, "Енергоатом" почав ремонт. Але він дивився на прогноз, який робило міністерство і розумів, що може виконати навіть якщо поставить певні блоки в ремонт. І ось що виходить: "Енергоатом" ставить блоки в ремонт, сонце і вітер дає менше електроенергії, а люди починають набагато більше споживати", - розповідає очільник відомства.

Він зазначив, що "на початок опалювального сезону в нас були рекордні запаси вугілля, але оскільки сталася така ситуація, теплова генерація почала рекордними темпами "відпрацьовувати" запаси вугілля, які були на складах". Як наслідок, у січні запаси вугілля були рекордно малими.

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Автор: УНІАН