Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон назвав вимоги Росії розраховуватися за газ рублями шантажем, на який Європа реагувати не буде.
Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"Європейський Союз зрозумів, що залежність від російського газу створює значні ризики в енергетичній і мілітарній безпеці Європи. І вони почали діяти в цьому напрямку. США вже відмовилися від російських нафти і газу, Англія планує відмовитися до кінця цього року, а ЄС - до 2030 року може повністю відмовитися, але вже в цьому році вони планують скоротити споживання майже на 60%", - розповів Макогон.
Також він повідомив, що поки транзитна система України не зазнала критичних пошкоджень через своєчасний ремонт і перерозподіл потоків, однак для того, щоб захистити газопостачання, потрібно основні санкції накладати на газопровід "Північний потік-1".
"Ми розуміємо, що Європа буде скорочувати споживання російського газу, ми пропонуємо, щоб це почалося зі скорочення через "Північний потік-1". Тому що нам зараз транзит потрібен для того, щоб гарантувати працездатність нашої газотранспортної системи. Коли існує транзит, є гарантія того, що наша газотранспортна система не буде цілеспрямовано зруйнована агресором. У нас немає окремої системи для транзиту і для внутрішнього споживання, вона єдина, тому нам важливо, щоб система була не пошкоджена, так що б ми могли кожен день забезпечити наших громадян газом. У нас 19 мільйонів абонентів по всій Україні, які щодня споживають 80 мільйонів кубічних метрів газу", - сказав Макогон.
Він розповів, що за час війни найбільше постраждав газопровід Донецьк-Краматорськ-Маріуполь, фахівці не можуть почати ремонтні роботи, тому що пошкодження знаходяться в зоні бойових дій. Також є значні пошкодження в мережах міських і облгазів - 44 системи відключені.
Газовий шантаж і реакція на нього:
Президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.
Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.
Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами.
Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.
Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки "контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім євро".
А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще більш лаконічним: "Ву Європі не платитиме рублями за газ ніхто".
Канцлер Олаф Шольц також заявляв, що Німеччина не буде оплачувати газ і нафту в рублях.
Білий дім у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США.
29 березня 2022 року представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив про те, що країни ЄС не будуть оплачувати російський газ в рублях.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втртила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.