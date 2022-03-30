Європа на нього реагувати не буде, зазначив гендиректор компанії "Оператор ГТС України".

Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон назвав вимоги Росії розраховуватися за газ рублями шантажем, на який Європа реагувати не буде.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Європейський Союз зрозумів, що залежність від російського газу створює значні ризики в енергетичній і мілітарній безпеці Європи. І вони почали діяти в цьому напрямку. США вже відмовилися від російських нафти і газу, Англія планує відмовитися до кінця цього року, а ЄС - до 2030 року може повністю відмовитися, але вже в цьому році вони планують скоротити споживання майже на 60%", - розповів Макогон.

Також він повідомив, що поки транзитна система України не зазнала критичних пошкоджень через своєчасний ремонт і перерозподіл потоків, однак для того, щоб захистити газопостачання, потрібно основні санкції накладати на газопровід "Північний потік-1".

"Ми розуміємо, що Європа буде скорочувати споживання російського газу, ми пропонуємо, щоб це почалося зі скорочення через "Північний потік-1". Тому що нам зараз транзит потрібен для того, щоб гарантувати працездатність нашої газотранспортної системи. Коли існує транзит, є гарантія того, що наша газотранспортна система не буде цілеспрямовано зруйнована агресором. У нас немає окремої системи для транзиту і для внутрішнього споживання, вона єдина, тому нам важливо, щоб система була не пошкоджена, так що б ми могли кожен день забезпечити наших громадян газом. У нас 19 мільйонів абонентів по всій Україні, які щодня споживають 80 мільйонів кубічних метрів газу", - сказав Макогон.

Він розповів, що за час війни найбільше постраждав газопровід Донецьк-Краматорськ-Маріуполь, фахівці не можуть почати ремонтні роботи, тому що пошкодження знаходяться в зоні бойових дій. Також є значні пошкодження в мережах міських і облгазів - 44 системи відключені.

Газовий шантаж і реакція на нього:

Президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки "контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще більш лаконічним: "Ву Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Канцлер Олаф Шольц також заявляв, що Німеччина не буде оплачувати газ і нафту в рублях.

Білий дім у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США.

29 березня 2022 року представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив про те, що країни ЄС не будуть оплачувати російський газ в рублях.

Війна проти України: