В "Укренерго" поділилися даними про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 17 грудня цього року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.

"У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Відключення світла в Україні

З 16 грудня по всій Україні оновили принципи застосування графіків погодинних відключень для населення.В "Укренерго" пояснили, що вони призначені для рівномірного розподілу обмежень між областями. Відтепер для побутових споживачів кожна черга ДПВ буде додатково поділена на дві підчерги: "Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги багато - диспетчером може бути віддано командну на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг мало"

Відео дня

Уніфіковані графіки мають надати кожній групі споживачів, яку визначає оператор системи розподілу (обленерго), чіткий час застосування обмежень з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будні/вихідні.

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