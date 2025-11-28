Славутич є одним з наймолодших міст нашої країни.

Внаслідок обстрілу з боку Росії без електропостачання залишилося місто Славутич. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки!", – повідомили у енергетичній компанії.

У "Чернігівобленерго" додали, що коли ситуація з безпекою покращиться, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Довідка УНІАН. Славутич є одним з наймолодших міст нашої країни. Його засновали у 1986 році для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи працівників Чорнобильської АЕС.

У кінці березня 2022 року місто перебувало під російською окупацією. Під час неї було вбито кількох місцевих мирних жителів. На початку квітня 2022 року українська влада у Славутичі була відновлена.

Станом на початок 2022 року в місті мешкали близько 24 тис. жителів.

За словами голови правління компанії "Укренерго" Віталія Зайченко, метою росіян є повністю знеструмити енергосистему нашої країни. Іншими словами, залишити українців без світла, води та тепла.

На думку фахівця, міжнародні партнери суттєво допомогли нашій країні з обладнанням, що дозволяє швидко усувати пошкодження.

Раніше повідомлялося, що через регулярні обстріли росіян було пошкоджено більшість українських ТЕС. За словами експертів, рівень ушкоджень об’єктів на них складав від 30% до 70%.

