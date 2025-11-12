Ігоря Миронюка відправили під варту на 60 діб і визначили заставу у розмірі 126 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід ще одному фігуранту високорівневої злочинної організації, що діяла у сфері енергетики, - Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"). Він був радником Германа Галущенка, коди той обіймав посаду міністра енергетики.

Суд призначив Миронюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Також визначено заставу у розмірі 126 мільйонів гривень. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя ВАКС 12 листопада під час розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро.

"Застосувати до підозрюваного Миронюка Ігоря Миколайовича… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити підозрюваному Миронюку Ігорю Миколайовичу… заставу у розмірі 126 мільйонів гривень", - повідомив суддя.

Він додав, що застава може бути внесена як самим Миронюком, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

У зв’язку з цим, якщо заставу буде внесено, то вважатиметься, що до Миронюка застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Тоді на Миронюка буде покладено такі обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді і суду, а також не відлучатися з Києва без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП та суду. Ще треба повідомляти про можливу зміну адреси проживання.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВАКС обрав виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб і визначив заставу у розмірі 40 млн гривень.

НАБУ і САП вже 15 місяців проводять розслідування діяльності злочинної організації, підозрюваної у створенні масштабної корупційної схеми у галузі енергетики, за участі впливових посадовців, політиків та бізнесменів. Операція отримала назву "Мідас".

В організації копупційної схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"); колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").

