Ці поставки очікуються у вересні та жовтні.

Найбільші державні нафтопереробні компанії Індії - Indian Oil Corp і Bharat Petroleum Corp - закупили щонайменше 22 мільйони барелів неросійської нафти з поставкою у вересні та жовтні. Це сталося після того, як США чинили тиск на Індію з метою припинити закупівлі у Росії.

Видання Reuters пише, що індійські державні НПЗ практично не брали участі в спотовому ринку з 2022 року, закуповуючи російську нафту після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці липня вони призупинили закупівлі нафти у РФ під тиском президента США Дональда Трампа.

В останньому тендері IOC купила 2 мільйони барелів американської нафти марки Mars, 2 мільйони барелів бразильської нафти і ще 1 мільйон барелів лівійської нафти на умовах доставки. При цьому BP продала партію високосірчистої нафти марки Mars за ціною на 1,5-2 долари за барель, вищою за вересневі котирування в Дубаї.

Відео дня

Європейський трейдер Petraco продав 1 мільйон барелів лівійської нафти Sarir і Mesla, а Totsa, торговий підрозділ TotalEnergies, продала 2 мільйони барелів бразильської нафти Sepia і Sururu.

Ці угоди послідували за купівлею IOC 8 млн барелів нафти з поставкою у вересні з Близького Сходу, США, Канади та Нігерії через тендери минулого тижня.

Друга за величиною державна нафтопереробна компанія Індії BPCL купила 9 мільйонів барелів нафти в результаті переговорів про постачання у вересні, повідомило джерело. У тому числі 1 мільйон барелів ангольської нафти Girassol, 1 мільйон барелів американської нафти Mars, 3 мільйони барелів нафти Abu Dhabi Murban і 2 мільйони барелів нігерійської нафти.

За інформацією джерел, вигода від відправки нафти сортів Атлантичного басейну в Азію покращилася для азіатських НПЗ, що сприяло збільшенню закупівель.

Російська нафта в Індії - останні новини

Індія та Китай стали найбільшими покупцями підсанкційної російської нафти. Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав указ про введення 25%-го мита на товари з Індії. При цьому стверджується, що мита вводяться саме через те, що Індія закуповує російську нафту.

У Нью-Делі були обурені рішенням Вашингтона ввести додаткові мита на індійські товари.

7 серпня стало відомо, що державні НПЗ Індії відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску з боку Вашингтона.

Вас також можуть зацікавити новини: