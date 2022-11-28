У режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів столиці.

У Києві в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у столиці продовжують відновлювати електропостачання.

"У режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів столиці. В енергосистемі тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що максимальна тривалість кожного відключення має становити не більше 5 годин.

"Якщо у вас відключають на більш тривалий період, або зовсім не включили електроживлення від 23 листопада – звертайтеся в ДТЕК", - порадили в КГВА.

Удар по енергосистемі України:

Дефіцит потужності в українській енергосистемі викликаний масованими російськими обстрілами. Держава-агресор з жовтня завдала по енергетичній інфраструктурі України вже сім великих хвиль ракетних ударів.

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включать на 2-3 години.

28 листопада вранці, по всій території України були застосовані аварійні відключення електрики. Стрімке зростання дефіциту потужності, який становить 27%, був викликаний аварійними відключеннями блоків на декількох електростанціях, разом з тим споживання зростає через погіршення погоди. Блоки запрацюють після усунення причин аварійних відключень.

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